本地練馬師上周三（26日）威震谷中，文家良與徐雨石同時起孖，另有何良、丁冠豪和容天鵬各建一功，他們當時近乎壟斷式贏馬。

事隔一星期，個別華人馬房在周三（6月2日）谷戰排出理想陣容，有機會贏取頭馬。

當中，文廐出馬五匹，其中三匹都是上賽取勝或上名，情況一如上周三建功的廐侶「種福者」和「天衣無縫」，牠們包括「紅麗舍」、「大家開心」和「喜駿之星」。

「喜駿之星」季內長跑長有，且在谷草1200米找到最佳出路，堪稱文廐今季代表作。

此駒跑法有前有後，如今打王牌乘勇再戰首本途程，未嘗不可再創佳績。

「大家開心」有出賽優先權，反映幕後早以今仗為目標。

這匹年輕馬於谷草越跑越好，出頭只等一個機會，上賽跑1000米後追初次入圍，加程合情合理，今場有權脫穎而出。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199