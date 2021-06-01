香港馬主陳國泰近年積極在海外購入自購馬，希望在本土高級別賽事爭一席位，今季已有「皇者峰範」及「莎皇者」。

前者來港前名為「登頂峰」，更為一級賽法國打吡亞軍，僅負於全球國際評分第二高的「萬勝飛」，可惜因傷現正休養。

「莎皇者」雖沒有亮麗海外賽績，但最近亦以破全港紀錄時間勝出谷草二班一哩。

最近陳國泰旗下又再多一匹有機會問鼎大賽的賽駒，這匹正是曾出戰上屆法國莊伯德大賽的「湖畔鄉鎮」。

「湖畔鄉鎮」與同主馬「莎皇者」同出自父系「皇僕」，上年在出戰莊伯德大賽時落後「呂宋火山」、「文壇怪傑」、「林木處處」等多匹級際賽頭馬跑第八，其後在年初兩度出戰杜拜賽事無功而還後便由陳國泰購入。

此駒易主後於剛周六（29日）在英國希鐸馬場復出，在戴圖理胯下輕鬆勝出一項三級賽，且看此駒稍後會否有機會來港服役。

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