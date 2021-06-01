明晚（2日）是6月份首次跑馬，而今季只餘下五次谷戰，慣於此場地出擊的練馬師當然會把握機會。

睇番上季6月份三次快活谷賽事，呂健威次次有馬贏，其中更有一次起孖及一次四喜臨門，證明呢位練馬師在季尾階段唔會放軟手腳。

今戰共派八駒上陣，有望交出頭馬。

機會最佳者首推第六場「勝利波幅」，此駒唯一上名正是跑谷草所得，當時交出全場最快末段追入季軍，只以半身位不敵頭馬「芙蓉莊」（姚廐）。

「勝利波幅」上仗跑泥地大敗不必作準，今次出王牌重返谷草，兼且加強配搭由莫雷拉接手，此對騎練一月至今共合作15次，當中11次上名，包括最近勝出「陽明高高」，「勝利波幅」計配搭必拼無疑。

另外，第八場「金鷹翱翔」轉投呂健威馬房後首次上陣，同系馬「鴻運飛鷹」（呂廐）今季在潘明輝胯下三戰獲一冠一亞，前駒起用幕後愛將有力替馬房省招牌。

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