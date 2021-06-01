韋達周三（2日）谷草賽事派七駒應戰，第五場四班1200米「魅力星光」上仗贏同程，今仗續配贏馬拍檔潘明輝，力爭連捷。

「魅力星光」上仗排10檔，今場檔位一樣，韋達表示留待潘明輝處理。

韋達受訪時說：「『魅力星光』陣上表現穩定，可惜競跑時卻欠信心，往往領先後便以為完成任務放慢腳步，所以跑到第20場才首度贏馬。」

「『魅力星光』上場排10檔起步，潘明輝在該駒出頭後，依然鞭策提醒馬匹維持衝勁，結果順利贏馬。」

「今次此駒又排外檔，我打算交給潘明輝處理。」

「這位本地年輕騎師很熟悉『魅力星光』性能，上場處理得很好，我有信心人馬今仗仍會交出應有水準。」

「『魅力星光』自從在大前仗加了鼻箍後，情緒較以往更集中，上場終於打開勝利之門。」

「『魅力星光』其後運上從化繼續力磨，五歲馬現時表現得很開心，希望牠開竅後可繼續跑出好成績。」

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