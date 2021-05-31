周三（2日）谷草將會上演九場夜馬，每場都有從化兵列陣，當中有兩匹值得特別留意。

第二場四班1000米，容天鵬馬房「威妙星」，今季開始在港服役，暫時六戰獲得兩亞一季，包括剛戰初跑谷草同程，不敵「無限商機」屈居第二。

「威妙星」上仗賽後不久，被運往從化受訓，並在當地試過快工夫，此駒回港後曾勝谷閘，備戰積極。

今次容天鵬出動潘頓壓陣，兼抽1檔靚位，必定把握機會爭勝。

第九場三班1650米，希斯馬房「肥仔威威」，來港後三勝均為谷草1650米，路有專長。

「肥仔威威」加盟希廐後，兩戰同程均後上第五，試馬味濃，此駒賽後不久北上從化操練一段時間，並在當地勝出草閘。

「肥仔威威」今次再跑谷草勝途，有望繼剛周日（5月30日）同主馬「肥仔叻叻」後，再為希斯建功。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199