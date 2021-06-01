馬會牌照委員會將於下周一（7日）公佈來季（21至22年季度）騎練名單，在港南非籍練馬師霍利時，一直渴望兒子霍宏聲（Luke）可以前來策騎。

霍利時受訪時說：「這是馬會牌照委員會的決定，如果馬會真是發牌給Luke，他應該會最先收到通知，我只可以回答你，暫時仍未知道。」

從霍利時的回應，反映霍宏聲已入紙申請下季公司騎師牌照，至於是否獲批，則有待馬會決定。

霍宏聲目前19歲，被南非馬圈視為近年冒起最快的新星，霍利時表示會全力支持兒子。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199