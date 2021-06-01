馬壇長青樹、54歲知名騎師巫斯義剛周日（5月30日）策騎「實勁力達」，在法國祖家隆尚馬場攻下1850米伊斯巴翰錦標，重登闊別兩年半的一級賽冠軍舞台。

眾所周知，他有一個冠軍級行家女婿叫李寶利，後者見岳父揚威，自己有樣學樣。

在美國發展順利的李寶利剛周一（5月31日）於彼邦勝出蘇密加一哩錦標一級賽，與巫斯義睇齊。

他當時於聖雅尼塔馬場主場出擊，策騎Smooth Like Strait角逐上述賽事，末段施展渾身解數力拒來犯，從而勇奪桂冠。

李寶利賽後盛讚座騎忠心肯跑，且慶幸自己可替其馬主帶來首次G1勝利。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199