周四（3日）是田泰安31歲生日，他上季六月份首戰贏「其利斷金」及「精神威」起孖慶生。

周三（2日）谷戰，田泰安出足九場，可望贏馬為自己提早賀壽。

第六場四班1800米的時廐馬「甲烷」，近兩戰均取得亞軍，田泰安說：「『甲烷』今場排10檔，我不太擔心，因為馬兒留後跑，檔位對其影響不大。」

「此駒在港只贏過一場頭馬，但今季已三度跑得亞軍，牠在四班絕對有競爭力。」

「『甲烷』上場跑完後，霍利時安排牠小休，養足體力迎戰，目前充滿新鮮感，近期我曾多番替牠主課，狀態令人滿意，希望今場取位順利，重敲勝門。」

第八場1200米的沈廐馬「杭州飛輪」前仗初跑同程即贏馬，上場升三班亦上名，今仗續攻同程。

田泰安說：「『杭州飛輪』目前只三歲仍很年輕，我認為經過暑假後，下季再成長，表現可以更上一層樓，至於今戰排6檔適中，只要際遇好一點，可望跑入前列。」

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