繼早前上屆三冠馬后「謀勇兼備」因傷要放草休養，上屆三冠馬王「鐵鳥翱天」亦將會避戰六月尾舉行的寶塚紀念。

「鐵鳥翱天」上場出戰大阪盃，在變化地下不敵頭馬「麗冠花環」跑第三，之後練馬師矢作芳人就已經表示下個目標將會是寶塚紀念。

不過最新消息指，這匹三冠馬王將不會如期出戰。

據矢作芳人在接受訪問時表示，「鐵鳥翱天」在跑畢大阪盃後，體力回復程度未如理想，因此決定讓牠再多休養一段時間。

假如情況理想，「鐵鳥翱天」或有可能在秋季天皇賞復出。

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