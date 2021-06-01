周三（2日）谷草賽事，「美麗」系陣營派出「美麗歡呼」與「一定美麗」分途出擊。

「美麗歡呼」跑第三場四班1200米；「一定美麗」出戰第九場三班1650米，這兩匹蔡廐馬均首次在跑馬地上陣，且看能否試出彩虹。

「一定美麗」上仗田草1600米，在潘頓胯下打開勝門，贏馬後卻轉爭谷草1650米，部署比較特別。

「美麗」系掌舵人郭少明解釋說：「蔡約翰向我表示，安排『一定美麗』轉戰谷草，皆因季內餘下時間，三班田草1600米賽事不多。」

「反而未來兩個月，三班谷草一哩的賽程不少，估計這個路程適合馬匹發揮，所以安排轉場，希望可以試出彩虹。」

「對於練馬師的部署，我當然尊重及贊同，今仗『一定美麗』續配潘頓，希望可以繼續交出好成績。」

至於前仗在田草1200米上名的「美麗歡呼」，早已證明具備一定戰鬥力，今次首度轉戰谷草，繼續由莫雷拉操刀，說不定能夠取得突破。

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