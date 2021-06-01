5月所有練馬師都有馬贏，形勢相對較平均，唯獨方嘉柏贏9W獨領風騷，尤其呢9W竟然有8W來自田草，證明「谷草王」絕非獨沽一味，為爭冠確實不遺餘力。

至於其餘三大前列馬房蔡約翰、羅富全及沈集成俱贏6W，平分秋色，另外韋達及希斯亦同樣贏得6W，成績不俗。

最令人失望嘅，當然係兩大冠軍倉口告東尼同葉楚航，前者自1月大搏殺後，由2月至5月，合共竟只贏得11W，成績遠遜於一般大倉，似乎告仔已經留力準備下一季。

葉楚航呢個月只得1W，同何良、鄭俊偉一樣敬陪單月末席，相當失威，後兩者目前季內僅分別得11W及7W，護級形勢極嚴峻。

展望下月，方、蔡兩大倉口依然會刀光劍影，為爭冠肯定場場拼盡，目前方嘉柏以66W微微領先蔡約翰（65W），但由於方廐季內有一場平頭冠軍，所以若果季內頭馬數字打平，則是蔡約翰以點數優勢勝出，壓力相信會落在方嘉柏身上。

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