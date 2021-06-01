周三（2日）將舉行谷草夜賽，共有13駒初跑谷草，其中三駒曾試過谷草大閘。

第二場「怪獸奇兵」一次第三，於5月22日由梁家俊出試1000米，當日按住第三，走勢集中，且看初出跑谷草表現如何。

第四場「雷霆戰駒」試兩次俱落第，最近一次於去年10月17日由梁家俊出試1700米，當日戴頭罩，馬會評語挨閘稍慢，直路移出但毫無走勢，包尾大敗而回。

第五場「牛精麒麟」一次落第，於5月22日由田泰安出試1200米，當日戴頭罩、羊毛面箍，馬會評語前列跟跑，平穩而已，結果跑第五。

同父馬中「零距離」曾於谷草1200兩W，「牛精麒麟」季內雖無成績，但首戰谷草或有意外驚喜。

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