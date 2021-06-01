星期日（6日）沙田馬場舉行八草兩泥共十場日馬賽事，騎師有波健士、蔡明紹、班德禮、黃俊與何澤堯停賽缺陣。

第二班1600米草地：「飛輪閃耀」與「喜駿駒」上次皆配潘頓入Q，潘頓今場策「飛輪閃耀」，「喜駿駒」轉由賀銘年策騎。

第三班1000米草地：人稱小小超的香港首富李嘉誠幼子李澤楷名下生力軍「飛凡」，上次配史卓豐跑第十，今仗回配田泰安。

「飛凡」前仗在港初出，在田泰安胯下跑谷草得第四。

「萬里飛至」在港三戰均配彭國年，今場易配另一法將賀銘年。

第三班1200米草地： 「閃耀榮光」上賽在潘頓胯下贏馬，今次升上第三班，騎者造不到磅，改由田泰安主轡，潘頓則策同場「知道再勝」。

第三班1400米草地： 「快馬飛馳」上場配班禮德跑第三，今次騎者停賽，此駒由巴度接手。

第四班1200米草地：謝偉俊議員名下「源源動力」，近兩戰均在潘頓胯下跑梗頸四，今次帥權落入潘明輝手中，潘頓則策「勝利才子」。

第四班1650米泥地： 「兩全其美」近兩戰配田泰安獲一冠一亞，今仗轉由見習生陳嘉熙減磅出擊。

第五班1200米草地： 「魅力漢子」近兩戰俱配波健士落敗，騎者停賽，這次由巴西同鄉莫雷拉接手。

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