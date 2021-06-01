澳洲著名練馬師莫德因訓練出一代不敗馬后「魚子精華」而聲名大噪，不過早前在一級賽東奔盃賽後，談及頭馬「品德高尚」時就因其言論在歐洲馬壇掀起爭議，而日前英國馬圈終於有反駁聲音出現。

英國賽馬評述員Matt Chapman在聽罷莫德的言詞後，在一個電視節目上反擊，表示澳洲的一級賽水準參差，以致歐洲的二三線賽駒也能輕鬆贏馬。

他提到「品德高尚」是因為其前練馬師司徒德爵士團隊認為澳洲的一級賽難度不高，才在建議下被安排南下作賽，結果可以在東奔盃大勝一眾澳洲馬。

而「品德高尚」的練馬師凌靄琛最初也是在英國發展，因此這是匹英國訓練的冠軍。

另外「龍子爵」在英國時並非頂級賽駒，但到澳洲跑一級賽覺士盾亦能勝出，已足見兩地賽馬水平之間的分別。

他認為在此情況下，不論歐洲的練馬師抑或賽駒，都比澳洲賽馬更勝一籌。

Matt Chapman過往亦曾豪言，「雲絲仙子」並非世界馬王，假如派「拼百圖」南下澳洲也能擊敗前者，不過之後在當屆覺士盾，「拼百圖」最後也不敵「雲絲仙子」跑第二。

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