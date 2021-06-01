周三（2日）谷草九場夜馬，第二場四班1000米之容廐馬「威妙星」，剛戰初跑谷草同程，只負於「無限商機」屈居第二。

倉主容天鵬指「威妙星」今場抽1檔靚位，有力收復前失。

容天鵬受訪時說：「『威妙星』上場初跑谷草表現很好，今場幸運地抽得一檔，希望可以施展牠主動的最佳跑法，爭取好成績。」

「我有研究過今場賽事形勢，同場有幾匹快放馬，屆時『威妙星』確實戰略，要視乎牠本身及其他前領馬的速度來執生。」

「『威妙星』最近曾勝谷閘，我當然希望牠可以如當日試閘般，以前置速度制敵，這是最理想的。」

「其實『威妙星』早前已卜定潘頓跑，可惜當時馬兒未列入正選，今次馬兒終於以正選身份上陣，所以配潘頓壓陣。」

第五場第四班1200米，「蒲俠超得」上仗同程閘前瘋狂落飛，幕後信心十足，結果放入季軍。

容天鵬說：「此駒速度銳利，跑谷草較合適，牠是自購馬因此需要時間適應水土，牠在今季後期已有進步，今仗抽得2檔，希望跑得接近的成績。」

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