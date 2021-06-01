周三（2日）谷草九場賽事，有兩匹上次落飛馬值得跟進。

第一場五班1000米，容天鵬馬房「勁飛聖」，前仗在巴度胯下勝出谷草1000米，重溫勝利滋味。

「勁飛聖」上仗轉跑谷草1200米兼換潘明輝，臨場是8.6倍，閘前受到非常多注碼支持，最終打到4.2變成大熱門，跌幅高達51%。

可惜「勁飛聖」有前冇後跑第六，今次此駒回師谷草1000米並重配贏馬功臣巴度，有望贏馬升上安全線。

第五場四班1200米，沈集成馬房「有運來」，在港首四場表現平平，此駒上仗初配何澤堯，臨場是52倍大冷。

「有運來」閘前落飛程度如雪球般越滾越勁，最終打到15倍開跑，跌幅高達71%，非常誇張。

結果「有運來」全程守好位跑第二，今次人馬再來，當然希望追數成功。

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