眨吓眼又過一個月，喺5月騎師形勢非常單純，就係三大師傅玩晒。

經過兩個月低潮後，雷神莫雷拉喺5月回復本色，除咗贏足九期賽事之餘，加埋掃咗廿W，現時領先潘頓22W，喺馬季只餘下一個月嘅情況下，基本上勝負已分。

話雖如此，潘頓一樣贏足九次賽事，加埋都拎到13W保持水準；至於三哥田泰安呢個月亦表現神勇，九次賽事八次有馬贏，拎咗12W拍住潘頓，成績令人眼前一亮。

其餘騎師入面，周俊樂月內贏7W，較巴度的6W更多，不過七場頭馬全部喺上半個月取得，實際上佢已經連續五期交白卷，走勢疲弱。

相反華將一哥何澤堯5月僅得5W，但有4W係喺剛啱田草日賽（5月30日）贏的，且看旺勢能否延續至6月。

臨近季尾，有部份下游騎師成功打破頭馬荒，例如楊明綸繼1月贏馬後，相隔四個月卒之再贏；另一華將巫顯東喺上年12月贏馬後，相隔五個幾月終於交出頭馬，季內亦有2W；黃皓楠更加喺5月正式開齋，可以預期季尾時份，越來越多練馬師向下游騎師雪中送炭，俗稱「續牌馬」，大家不妨留意。

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