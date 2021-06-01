韋達馬房第二高分馬「將王」一度視作韋廐今屆打吡武器，可惜最後功敗垂成，在打吡一役屈居方廐「達心星」蹄下。

「將王」於打吡失利後，再向季尾兩場長途大賽皇太后盃（三級賽2400米）、遮打盃（一級賽2400米）進軍，惟最後亦亳無建樹。

至此這匹盛傳身價過千萬港元的四歲名駒，來港後暫未勝一仗，幕後遂決定作出轉變，在馬會最新公佈的新閹馬匹報告，「將王」已接受閹割手術，由雄馬變為閹馬，且看此項改動，能否提升此駒日後成績？

另一方面，蔡約翰馬房三歲馬「精算謀攻」今季出道跑過三仗均未曾上名，在剛周日（5月30日）出戰第四班1400米跑尾二之後，今日（1日）宣佈退役。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199