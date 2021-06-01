明晚（2日）谷草賽事，賀賢馬房第四場「日就月將」雖然再輸一仗有機會降落第五班角逐，但今場初跑谷草一哩，卻非無的放矢。

除廐侶「紅磚勇士」及「威威高星」跑同程有根有據亦讓路外，「日就月將」前次跑谷草1200米上名，證明本身谷戰能力不錯。

此駒另曾在田草1600米跑第三，長力有基本保證，如今出戰谷中一哩，可謀服役首捷。

至於「紅磚勇士」過往最長跑過一哩，當時於谷草上名，季初贏馬則在谷夜1200米。

此駒近期所跑的非1400米即一哩，如今回師本身唯一勝程，負輕磅有殺着。

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