星期三（2日）谷戰是6月份首次賽事，翻查紀錄，沈集成最鍾意攞頭威。

今季自去年12月起，他每個月首戰均有馬贏，合共取得九Win，當中包括在1至3月頭炮皆梅開二度。

沈集成今期共出五駒，第五場「有運來」、第七場「零距離」和第八場「杭州飛輪」近績好兼擅谷草，可助馬房延續月頭勝纜。

第五場四班1200米「有運來」，上仗初配何澤堯跑同程即入Q，已完全適應水土，打王牌原班人馬再來，補中機會大。

第七場三班1200米「零距離」，近三仗跑同程獲兩冠一季，演出靠得住，連拼後無疲態，勇況未減，有望取得季內第三Win。

第八場三班1200米「杭州飛輪」，兩戰同程獲一冠一季，路程拿手，馬匹狀態長期見勇，最夾田泰安坐二望一。

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