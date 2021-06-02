當年希斯來港練馬，坊間有句「靈犀精品必屬佳品」，讚佢引入嘅新馬有保證。

事隔多年，今季希斯回流開倉，亦帶咗唔少靈犀精品過嚟，代表作「佳運財」五出五捷，招牌省到立立靚。

今期（2日）谷夜第三場「請讓路」亦係靈犀貨，但跑三場暫未入位，試問希斯點可以咁失威？

睇番「請讓路」去年10月第二度出賽輸咗，希斯表示要安排匹馬休息，並需要增程作賽，跟手休息半年，5月初復出繼續跑住1000米先。

直到今次終於兌現期票，首次增程跑1200米，梁家俊連騎開有好成績嘅「喜駿之星」（文廐）都唔騎，唔通要讓路俾呢匹希廐馬，係時候見真章？

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