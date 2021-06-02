本地騎師潘明輝在上次（5月30日）賽事爆大冷勝出「安承」（文廐），今季累積有30Win，已超越上季29場頭馬總成績。

今晚（2日）出賽谷中，這位本地小將鼓其餘勇再擸兩Win，季內頭馬增至32場，只要多贏四場，即可改寫個人單季最佳成績（35Win）。

無巧不成話，潘明輝今晚所勝兩駒都是11號，二串一獨贏過關有119倍。

外號為火車的他先於第三場爆冷贏21倍「紅磚勇士」（賀廐），繼而以5.6倍熱門「冠寶駒」（苗廐）食尾糊，起孖不讓巴度、潘頓及韋達專美。

「冠寶駒」首度攻陷第三班賽事，季內第四度於谷草1650米報捷，馬主公平團體成員之一為馬會前主席葉錫安。

同晚葉錫安另有團體馬韋廐「彩虹之光」（馬主法得團體），於第六場夥拍潘頓上名。

至於騎師王方面，四大外籍高手巴度、潘頓、莫雷拉及田泰安鬥到最後一場分勝負。

最終巴度策騎「友港友笑」（賢廐）入Q，加添六分，累積38分氣走少他六分的潘頓，個人季內第六次勝出騎師王。

第九場單Win及組合獨贏A2分別派56.5元及22元，二重彩派333元。

跑獲第三、四名馬匹分別為「勁駒」及「喜蓮慧星」。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199