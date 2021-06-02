第八場第三班1200米：「杭州飛輪」前仗初跑同程即以超班姿態贏馬，14倍獨贏手到拿來。

上場升上第三班跑都能上名，表現依然出色。

今次（2日）小休後再挑戰同程，繼續由田泰安壓陣，負磅有利，應可再贏。

昨日開飛6.4倍，5點落到5.8倍，現時3.3倍W大熱，1.3倍位置大熱。

墊底飛到晒位，睇飛今場有信心，現時賠率唔算太熱，可贏位兼投。

「超威星」對手唔算太多，今場又有機會殺入前列，昨日開飛10倍，5點落到8.3倍，現時9.1倍W，2.8倍位置。

早飛唔算好多，尤其是位置比較冷落，但要留意臨場賠率走勢，如見有飛落，可預番一票。

「嘉應精英」今季表現非常出色，已交出三場頭馬，今場配周俊樂減磅上陣形勢有利。

昨日開飛21倍，5點大幅落到8.4倍，現時重上18倍W，5倍位置。

昨日中段有注重飛落咗，雖然現時賠率回升，但以馬匹跑同程表現嚟講，要求佢跑入一席位置唔難，有賠率更可兼顧。

「顏色大師」上場跑田草1200米沿途快放，最後僅以四分三馬位落敗得第四，已試準。

今場被安排轉跑谷草1200米，強配悍將郭能出賽，排好位，機會唔錯。

昨日開飛3.9倍大熱，真係估唔到！

5點回上7倍，現時6.7倍W，2.2倍位置，墊底飛到晒位，睇隔夜飛有可能今場一網打盡。

提供：11杭州飛輪、2超威星、1嘉應精英、7顏色大師

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