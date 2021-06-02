上次跑谷草A欄賽事是5月5日，當時韋達與周俊樂均連中三元，成績出色，而兩師徒當晚合作勝出「天火同人」與「運利多」。

事隔一個月，今期（2日）跑馬地夜馬再安排於A跑道上演，韋達師徒攜手再交出頭馬，以「八心之威」先聲奪人。

第一場第五班1000米短途快鬥快，之前出賽11次連Q亦未入過的「八心之威」，今仗縱然排於最外的12檔起步，但四歲馬早段跑順後便憑較佳速度透出，入直路越放越有，順利帶返終點，大勝亞軍「中華精神」（何廐）2.25馬位打開勝利之門。

而韋達人逢喜事精神爽，最近為兒子Ethan慶祝18歲生日，今晚亦有頭馬進賬，周俊樂則在停賽復出後取得首Win。

韋達賽後說：「『八心之威』去年做過喘鳴症手術，我感謝獸醫Dr.P Robinson羅沛成醫生。近期我主力教導馬兒在陣上學習怎樣呼吸，直到最近3至4場才開始轉好。」

「今場排12檔，未必很差，因為馬兒平時出閘都不太敏捷，最主要是馬兒要投入賽事節奏，今場周俊樂跑得好，盡快令該駒投入賽事節奏，轉彎後即帶離主馬群，跑來舒服，牠將會於餘下馬季再跑一場才提早歇暑。」

第一場單Win及組合獨贏A2分別派132元及24.5元，二重彩派847元。

跑獲第二至四名馬匹為「勁飛聖」與「大當家」。

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