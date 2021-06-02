第六場第四班1800米：「快步速」今季表現非常穩定有贏有位，今次（2日）又減夠分可以落第四班跑，加上排到好位起步，相信機會非常好。

昨日（1日）開飛6.6倍，5點回上7.8倍，現時9.5倍W，3.2倍位置，論馬喺第四班確係非常有利，可以1W3P捧場。

「彩虹之光」被安排增程跑谷草1800米，兼強配潘頓上陣，睇安排馬房好想幫呢匹馬贏馬交代。

昨日開飛8倍，5點企住8.3倍，現時依然係7.4倍W，2.6倍位置。

早飛到位，相信臨場賠率應仲會下調，無論如何今場一定要畀一票佢。

「勝利波幅」重返曾上名的谷草強配莫雷拉，睇部署似樣，昨日開飛19倍，5點輕落到14倍，現時15倍W，3.4倍位置。

有早餐飛支持，現時呢個賠率係非常抵買。

「紅衣震撼」被安排轉場初跑谷草1800米，以上場跑田草1800米表現嚟講，今場一定合適，有冷味。

昨日開飛12倍，5點企住12倍，現時9.1倍W，2.7倍位置。

有墊底飛支持，可預佢一席位置。

提供：1快步速、6彩虹之光、10勝利波幅、11紅衣震撼

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