谷中（2日）這晚設有九場草地夜馬，頭兩場均有一對實力馬可作重心看待。

第一場五班1000米，先選羅廐「常勝心」。

此駒雖然至今仍未贏馬，但排內檔跑此程已是最佳出路，加上在第五班角逐應有微利，可望過關斬將。

頭號對手應是何廐「中華精神」，這匹四歲馬近期集中跑泥地敗不足據，如今重遊勝路，適逢騎練近期五班賽成績甚佳，可予前駒威脅。

至於尾場三班1650米，希斯馬房「肥仔威威」可作首選。

此駒初轉希斯時仍留港操練上陣，但連敗後回從化操練，與本身在上手馬房贏馬前手法一樣，今場有權殺出重圍。

另一匹重心可選苗廐「冠寶駒」，此駒上仗僅負於「歡欣福星」不足一個馬位跑第四，該組實力比此組強得多，換潘明輝未必是因田泰安棄騎，可見真章。

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