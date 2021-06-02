第四場第四班1650米：「夢幻戰士」跑同程表現實而不華，非常準繩。

今季曾在季中贏過同程，而近幾場跑同程都能上名，表現穩定，今晚（2日）回配田泰安上陣又可闖入前列。

昨日（1日）開飛6.5倍，5點回上7.6倍，現時8.1倍W，2.2倍位置。

雖然早飛唔算勁，但以馬匹跑同程水準表現嚟講，畀一票佢唔過份。

「飛天劍」今季已跑咗11次，除季初跑同程上名後，表現非常一般。

馬匹評分已由季初72分減到今場56分，相信應該會有優勢。

今場出戰季初上名同程，轉配薛恩上陣，排到黃金1檔起步，睇嚟有啲機會。

昨日開飛10倍，5點企住11倍，現時依然係8.2倍W，3倍位置。

墊底飛幾硬淨，環顧今場形勢，應對呢匹馬有利，一定要兼顧。

「日就月將」今季在四班賽表現平穩，雖然未贏，但往往都能跑入前四名。

今場跑1650米，繼續配巴度上陣，排到好位，負磅超輕，睇嚟今場係贏馬最好機會。

昨日開飛8.3倍，5點落到6.1倍，現時進一步落到5.7倍W，2.2倍位置。

早飛越賣越勁，睇隔夜飛係好有信心今場贏馬，熱就熱啲，但都畀一票佢。

「帝豪大師」季初贏過同程，近幾場跑同程表現平穩，今場續跑首本路程，潘頓繼續策騎上陣，機會依然唔差。

昨日開飛8.1倍，5點落到5.9倍大熱，呢注飛都幾重手！現時4倍W，1.7倍位置大熱。

隔夜有重飛支持，睇飛今場都幾有信心可重入三甲，當然要兼顧。

提供：1夢幻戰士、3飛天劍、10日就月將、2帝豪大師

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