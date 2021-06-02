馬會今午（2日）公佈有三駒退役，計為「精算齊同」、「星洲司令」及「好運連年」，分別隸屬呂、苗、蔡廐。

當中，「星洲司令」為名氣最大兼評分最高一駒，本身是匹七歲南非自購馬，現評100分，在港累積21,636,511元獎金及兩勝六位。

此駒由大地產商黃志祥女兒黃敏儀持有，最高成就是在三年前勝出香港經典盃，另於當屆四歲馬系列餘下兩關皆跑第二。

自此之後，「星洲司令」一直無再贏過，最佳名次是第二，本身另曾於前年遠征角逐新加坡克蘭芝一哩賽上名。

此駒近年受傷患困擾，近兩季只曾八戰，最終在今天被安排退役。

同樣七歲的「精算齊同」乃「精算」系繼「精算謀攻」後，連續第二天出現的退役馬。

此駒服役累積四贏八位，目前身處從化馬場，退役後將不會返港。

至於「好運連年」則屬四歲紐國自購新馬，同樣身處從化，本身沒有出賽紀錄，馬主是首度養馬的王惠貞與黃文莉。

另一方面，應屆打吡賽駒之一「智慧神駒」（苗廐）已於今天接受閹割手術，步同屆打吡亞軍「將王」（韋廐）前日（5月31日）後塵。

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