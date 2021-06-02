馬圈三大高手莫雷拉、潘頓及田泰安，原本這晚（2日）在谷中只有潘頓贏馬，他於第二及第五場分別勝出容廐「威妙星」及蘇廐「騰龍超影」，自製一口大熱孖寶。

戰至第六場四班1800米終有其宿敵雷神加入取勝行列，後者爆冷贏呂廐「勝利波幅」，並與田泰安及潘頓順序包辦三甲。

「勝利波幅」前仗初跑谷中1800米得第四，另於2月中在谷草一哩跑第三，兩次俱留前鬥後。

此駒出自本地拍賣會，上賽移師泥地不入三甲，今趟復戰谷夜1800米，初遇雷神一拍即合，末段從大外叠後上一攻而破，就此打開服役勝利之門。

今場入正直路後以潘頓的「彩虹之光」最先透出，之後見田泰安座騎「甲烷」從外欄殺上把牠追過，臨尾輪到「勝利波幅」由大外檔加速超越後駒並率先衝線，整個過程可謂風起雲湧。

跑罷第六場潘頓暫以頭馬二比一，在這次谷戰壓住雷神，後者季內最新以21Win拋離前者。

第六場二至四名依次是「甲烷」、「彩虹之光」及「紅麗舍」，三大高手三重彩派彩6,257元，相當可觀。

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