靚女前騎師蔣嘉琦因傷掛靴後，轉任馬販成績不俗，她的揀手貨「行雲流水」（沈廐）、「好好學習」（呂廐）及「資本家」（方廐）均能於來港後短時間內開齋。

今晚（2日）谷草跑夜馬，蔣嘉琦現身跑馬地馬場，替第四場「日就月將」及其馬主蒙德揚打氣。

結果當初由她為馬主挑選來港的這匹四歲紐國自購新馬首戰谷草一哩，在巴度胯下末段一騎即突圍而出，就此打開勝利之門。

賀賢馬房氣勢如虹，繼第三場「紅磚勇士」爆21倍冷門掄元後，隨即在第四場以「日就月將」再下一城，第三口孖寶派彩916元，較二串一獨贏過關少約215元。

第四場單Win及組合獨贏A1分別派53.5及22.5元，二重彩派310元。

第二至四名依次為「真感」、「優達星」及「飛天劍」。

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