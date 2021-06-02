資深騎師郭能剛戰（5月30日 ）終於復出參賽，雖然未有頭馬交出，但卻獲得一席季軍。

周三（2日）谷草夜馬是他復出第二戰，一共策騎五駒上陣，而且部份更是爭勝要角，有機會為他重開勝門。

第四場四班1650米草地，高廐「真感」相信是最有條件的。

此駒出道至今四戰兩季，初出一役能在谷草短途後追上名，能力已經絕不簡單。

前仗初跑田草1400米，亦已立即跑第三，而且該役水準極高。

頭馬「勁力十足」升戰第三班再贏，亞軍「超好日子」翌仗補中，甚至身後的「是必飛飛」、「極速奔馳」、「電訊火箭」、「功夫茶」及「合夥雄心」，其後至今合共已交出3W3Q2P，可見「真感」在第四班頗有份量。

「真感」上仗續戰1400米，因檔位問題被迫要跟前望空，而且賀銘年亦不熟手，所以只能以第五名衝線，但其實表現一點也不差。

如今回師谷草並增程至1650米，父系「榮譽肩章」子嗣普遍擅跑中距離或以上途程，在港亦有「必妙星」及「天賦威力」，「真感」加程應該更合適。

「真感」今仗重配郭能兼排5檔相信很易發揮，賽前特地試谷閘而臨，看來已屆出擊時機，

「感」系今季尚未開齋，可望與郭能攜手打破悶局。

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