騎而優則練的韋達來港發展廿多年，其一對仔女都在香港出世，當年手抱的嬰兒，現時都已長大成人。

其女Sheikara已滿18歲，過去曾到馬場與父親一起拉頭馬。

其子Ethan亦在上周滿18歲，剛好早前回港，韋達更可與其子慶祝生日，不過生日過後，Ethan又飛返英國讀大學。

對於韋達來說，一對子女轉眼就變成年人，佢亦由騎師變為練馬師，時間不斷流逝，人生就不斷轉變。

既然現時Ethan已成年，將來亦有機會如其姊姊一樣，跑馬時可入馬場。

如屆時韋達贏馬，就可在凱旋門影一張全家幅，相信韋達亦等緊這一刻來臨。

撰文：關志彬

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