於騎師榜緊守次席的潘頓經過四期賽事日行一善（只獲一Win）之後，今晚（2日）跑馬地夜賽復見起孖。

潘頓先後勝出大熱門第二場「威妙星」（容廐）及第五場「騰龍超影」（蘇廐），成為今戰騎師陣營起孖第一人，而其宿敵莫雷拉跑完五場賽事仍未獲進賬。

老馬「騰龍超影」今仗可謂複製季初贏馬模式，在同班、同程及潘頓回策下增添勝仗，九歲馬能一季兩勝實屬難得。

蘇保羅說：「『騰龍超影』雖然已經九歲，但是健康一直穩定。」

「我訓練了牠達七年，牠從來沒給我甚麼煩惱，本身在第四班競爭力十足，潘頓很夾此馬，今仗赢得合理。」

「至於下季會否繼續服役，有待馬主決定，他目前身在北京。」

第五場單Win及組合獨贏A1分別派42.5元及23元，二重彩派204元。

至於跑獲第二至四名馬匹順序為「有運來」、「大家開心」與「巴基勇士」。

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