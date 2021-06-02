第九場第三班1650米：「勝賢」自從轉到方嘉柏馬房後，近三仗獲兩勝一位，表現非常出色。

今晚（2日）雖然轉跑谷草，但以馬匹銳勢嚟講，相信一樣有料到。

昨日（1日）開飛12倍，5點落到6.6倍，現時5.1倍W，2.2倍位置，墊底飛又到位。

睇飛今場依然係有信心會跑得好，始終馬房現時鬥志十足，依然值得贏位兼投。

「肥仔威威」小休兩個月後再跑首本路程，重配贏馬拍檔何澤堯，睇動態明顯想贏馬交代。

昨日開飛6倍，5點企住5.4倍，現時7.5W大熱，3.1倍位置大熱。

隔夜飛相當勁，於昨晚大約七點左右，有一注重飛買落，金額唔細，即時變成隔夜大熱門。

睇隔夜飛嚟講，今場係好有信心可以贏馬。

「童話」跑首本戲由田泰安繼續上陣，今場又有機會。

昨日開飛5.5倍，5點回上11倍，現時企住10倍W，3.1倍位置。

由於隔晚末段同場有對手有重飛買下，故隔夜賠率比較冷，但睇番本身今季所贏兩場都有分頭，所以唔需要太過介懷。

「友港友笑」近三場跑同程表現一場比一場進步，今場排到好位起步，負磅又輕，一定有威脅。

昨日開飛4.8倍大熱，5點企住4.6倍，現時5倍W，1.7倍位置。

隔夜飛非常硬淨，就算同場對手有重飛，但呢匹馬賠率依然企硬，反映好有信心爭勝，當然要兼顧。

提供：2勝賢、4肥仔威威、6童話、8友港友笑

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