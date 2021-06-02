每位練馬師如有新馬主來投，當然都想盡辦法交代，好似頭場隻「大當家」，馬主吳偉衡與吳偉鴻早前連同另一駒「大鴻彩」，一併轉到賀賢手上，希望愛駒換個新環境有突破。

始終兩位吳生夾份養馬都未贏過，所以今次（2日）「大當家」轉倉初出跑第五班谷草1000米，賀賢點會嘆慢板。

賽前「大當家」特別過江試課1000米谷閘，備戰認真，睇番匹馬上季喺第四班跑同程兩度入Q，家陣落到最低班次點都有競爭力。

而今次公佈馬匹體重1054磅，咁啱同嗰兩次入Q嘅磅數一樣，賀賢今鋪操好「大當家」，可望省靚招牌。

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