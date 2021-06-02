第三場第四班1200米：「喜駿之星」今季跑此程表現非常出色，已交出兩場頭馬。

上場跑同程雖然排最外檔起步，但最終僅以半個馬位落敗，表現有進。

今場再報跑同程強配潘頓上陣，馬房近排氣勢如虹，今場隨時又可以再贏一場。

昨日（1日）開飛6.1倍，5點回上7.6倍，現時5.5倍W，1.9倍位置。

有早餐飛支持，雖然今場配搭有變，但威力無減，要求入三甲應冇難度。

「東方繁華」呢匹上季70分自購馬，今季集中跑同程雖然未贏，但經常跑近。

今場馬匹評分已由季初64分減到46分，相信應該會有些少優勢。

今場改配巫顯東上陣，有運排到黃金一檔起步，相信應該對呢匹力短馬嚟講有利。

昨日開飛7.7倍，5點回上8.4倍，現時14倍W，3.8倍位置。

有些少早飛支持，不過以現時呢個賠率嚟講係合適嘅，可以預佢一票。

「鼓浪順風」今季表現一般，但近幾場跑同程又有返腳影見到。

上場減夠分落四班跑同程後上第四，有返走勢。

今場練馬師繼續報跑谷草1200米，強配田泰安上陣，安排好明顯就係想要贏馬。

昨日開飛3.5倍大熱，5點輕輕回上3.8倍，現時3.2倍W，1.5倍位置大熱。

早飛好硬淨，睇飛今場好有信心一擊即中。

「請讓路」呢匹今季四歲自購新馬，季內初出跑田草1000米大熱表現不似預期。

上場初跑谷草表現又係一般，但睇體安排係想試馬。

今場練馬師繼續報跑谷草，梁家俊居然肯繼續策騎上陣，動態有點怪！

昨日開飛20倍，5點輕輕落到17倍，現時29倍W，7.4倍位置。

早飛當然唔算多，但睇馬房安排似乎今場對呢匹馬有啲信心會跑得近，既然賠率有得分，就俾一票去博冷。

提供：5喜駿之星、10東方繁華、2鼓浪順風、7請讓路

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