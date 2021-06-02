法籍騎師賀銘年近四Win皆在谷草1200米取得，頭馬分別是「銀亮之星」（賢廐）、「齊齊友福」（鄭廐）、「平海歡星」（蔡廐）和「飛霸龍」（苗廐）。

其中三Win皆是10倍以上冷門，周三（2日）谷戰賀銘年兩匹同程座騎，絕對有可博之道。

第七場三班1200米「平海歡星」兩勝同程皆是冷門身份，這匹五歲灰馬新勝猶勇，安排原班人馬重臨，同場有名氣馬擔飛，隨時可以再爆多一次。

第八場三班1200米「齊齊友福」上仗初跑同程即勝，谷草性能一流，賀銘年騎五次獲兩冠一季，人馬最合拍，升班仍大有可為。

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