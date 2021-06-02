第二場第四班1000米：「歡樂好友」今季集中跑谷草，雖然未贏，但近幾場都能上名，表現一場比一場進步。

上場跑同程僅以短距離落敗，表現出色。

今場繼續報跑谷草1000米，改配巴度上陣，負磅輕兼排好位，睇今場形勢應該可以贏番一場。

昨日（1日）開飛6.9倍，5點落到5.8倍，現時5.6倍W，1.4倍位置。早飛到位，今場應可勝。

「開心好友」今季整體成績平穩，在季中贏同程。

近幾仗於三班跑，目標主要係想減分，落敗不足為據。

今場終於減夠分可以落番四班，即刻報跑贏馬路程兼強配莫雷拉上陣，睇安排今場應有料到。

昨日開飛9.8倍，5點回上11倍，現時10倍W，3.2倍位置。

暫時早飛唔算多，但以馬匹實力在四班嚟講係有些少優勢，今場強配上陣，應可入三甲，贏埋唔出奇。

「威妙星」呢匹今季自購新馬，季內只跑六場，上場初跑同程即能跑入一席連贏位，表現非常出色。

今場小休後再報跑此程，轉用潘頓上陣兼有運排到黃金一檔起步，贏馬呼聲高唱入雲。

昨日開飛2.5倍大熱，5點回上3.3倍，現時2.9倍W大熱，1.4倍位置大熱。

隔夜飛相當勁兼且非常硬淨，睇飛好有信心今場可贏馬交代。

「友誼至佳」呢匹今季三歲自購新馬，季內初出跑同程後上接近後，練馬師安排轉跑其他路程，有掩人耳目之嫌！

今場又回師此程，用周俊樂減磅上陣，排到好位起步，今場最佳冷馬。

昨日開飛14倍，5點落到10倍，現時6.8倍，2.4倍位置。

墊底飛硬淨，睇飛今場一定會有表現，又係隨時可以掃晒。

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