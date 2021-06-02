第七場第三班1200米：「戰熊三千」今季跑同程已交出兩場頭馬，今晚（2日）繼續挑戰，改配巴到上陣，排好位、負輕磅又有勝望。

昨日（1日）開飛4.3倍大熱，5點回上6.2倍，現時4.4倍W，1.5倍位置。

當然有早餐飛支持，睇飛睇形勢，今場可以再贏馬。

「零距離」今季只跑五次，全係都係谷草1200米，有兩場頭馬交代。

今場小休再臨，繼續用田泰安上陣，始終馬匹今季出賽比較少，體力方面絕對佔優，依然有勝算。

昨日開飛4.7倍，5點企住4.7倍，現時落到4倍W大熱，1.5倍P。

隔夜飛非常勁，睇飛今場係有信心，入三甲當然應冇問題。

「高明駿將」有運排黃金1檔起步，贏馬機會又重現，昨日開飛6.5倍，5點落到5.3倍，現時企硬5倍W，1.7倍位置。

有早飛支持，以前仗於第三班贏同程水準嚟講，今場形勢有利，絕對有機會可以再贏。

「好好彩彩」只要今夜跑道利前置跑法嘅話，對佢會有利。

昨日開飛7.6倍，5點回上9.3倍，現時9.9倍W，3.3倍位置。

有些少早飛支持，睇飛有信心可跑入前四。

提供：10戰熊三千、7零距離、3高明駿將、9好好彩彩

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