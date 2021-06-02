季中開始，跑馬地夜馬經常跑九場，好多時都係拆四班1200米，好處當然係畀馬主、馬房同騎師有多一個機會贏取頭馬獎金。

拆組亦會將實力馬分散到唔同組別，有時形勢都幾分明。

蘇保羅馬房「騰龍超影」上季就係受惠者，喺舊年6月10日嘅谷草夜馬，四班1200米由兩組拆成三組。

「騰龍超影」編入較弱嘅一組，仲抽到3檔，結果喺潘頓全程守到好位，輕鬆擊敗「陽明亮亮」同「幸運傳奇」贏馬。

如果「騰龍超影」編入另一組四班1200米，唔好講贏馬，就連跑入三甲都成問題。

因為嗰場頭馬係今屆打吡兼獅子山錦標雙料冠軍「達心星」，亞、季軍嘅「戰熊三千」同「多多寶驥」今季齊齊喺第四班贏馬，其後亦能夠喺三班賽入圍。

「騰龍超影」喺季初再在四班同程贏馬後，升上第三班再獲得兩亞兩季，但始終喺第三班較難贏馬。

蘇保羅開始部署減分，大前仗剛好減夠分回師第四班即重配潘頓，可惜搏失屈局亞軍，馬兒被加1分。

練者再出同一招數，「騰龍超影」連輸兩場後，再被減去兩分至59分，又可以再跑四班賽。

這晚（2日）四班1200米由原本只得一組，但報名公佈前拆成兩組，「騰龍超影」避開咗「鼓浪順風」、「各取所需」等經常喺第三班跑得接近、正值壯年嘅惡馬。

如果呢匹九歲老馬硬撼呢兩駒，就未必有本錢突圍，但依家分咗兩組，分散咗強手。

「騰龍超影」喺第五場得佢同「駿爵士」季內曾喺第三班入圍，仲抽到有利嘅4檔，今次咁橋係6月首個賽馬日，「騰龍超影」配上潘頓會唔會歷史重演呢？

撰文：林湛穎

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