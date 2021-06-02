是晚（2日）九場谷戰未跑完已有一練兩騎起孖，分別為韋達、巴度及潘頓，三人姓名都是兩個字。

其中，韋達甫開場即贏「八心之威」打好基礎，戰至下半場他先有「彩虹之光」在第六場上名，繼而於第八場三班1200米勝出「富祿」，自製一口161倍大冷馬房孖寶。

在上次谷草A欄賽馬日（5月5日），他以「魅力星光」、「天火同人」及「運利多」中三元，功臣都是華將，包括其徒弟周俊樂及後者師兄潘明輝。

今次他未跑最尾第九場已有兩Win在手，功臣一華一洋，包括周俊樂及巴度，從中反映韋廐擅於谷草全闊跑道出擊，往後日子值得跟進。

回說「富祿」專攻谷草1200米，大前仗配蔡明紹後上不及爆大冷不成，如今續由騎開的巴度主轡，卒之後上得及，就此爆冷取得服役第四捷，兼且首勝三班賽。

此駒至今四捷全於同程，A及B跑道各佔一半。

至於巴度早在第四場已贏熱門「日就月將」，今場以冷門「富祿」再建一功，個人近四Win都在谷夜錄得，且是連續第二次谷A夜賽起孖，可謂跟韋達互相輝映。

第八場二至四名順序是「杭州飛輪」、「嘉應精英」及「超威星」。

韋達賽後說：「上次『富祿』由巴度策騎，賽後騎者建議跑今場，所以繼續配他出賽。」

「此駒在第三班也有競爭力，爭勝關鍵是有內檔之利，今仗排2檔幫助很大。」

「此馬加盟我馬房初期，並非太可愛，非常難訓練，常發脾氣，曾試過拋下我，令我肩膊受傷。」

「幸而經過多番調教後，漸漸進步，現在已經沒有以上問題。」

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