馬匹表現往往與場地情況有直接關係，按天文台預測本周將一直有雨落，是以今晚（2日）谷草A跑道賽馬日，隨時有一眾所謂的游水馬應運而生。

4月28日星期三跑C加3欄谷中夜馬，當晚在賽事中段開始下雨，尾段雨勢更大。

結果當晚九場賽事幾乎九匹6檔馬均入Q，合共交出五冠三亞，其中包括四匹一哩賽駒跑獲三冠一亞。

與此同時，當晚第一、二、三、七、九場俱由前置甚至放頭馬勝出，路程包含1000、1200、1650及2200米。

其餘四場賽事皆見後上馬掄元，當中包括三場1650米及一場1200米。

當晚打水戰得手的馬匹中，「喜駿之星」、「威威高星」、「齊齊友福」及「喜蓮慧星」這夜分別列陣第三、六、八、九場。

其中，「喜駿之星」與「喜蓮慧星」分戰四班1200米及三班1650米，情況均與4月28日當晚相同。

「喜蓮慧星」當晚滂沱大雨下，末段從內欄長驅直進，以無敵姿態打開在港勝利之門，反映這匹四歲愛爾蘭自購馬見水即生。

至於當時跟「喜蓮慧星」串Q的「友港友笑」今晚再與牠同場角逐，本身排2檔起步，亦即前駒當晚贏馬檔位，說不定可助牠反敗為勝。

另外，「有視力」當晚6檔出閘靠放跑2200米，結果與再出再贏的「大有心得」串Q，水準不低。

「有視力」早前冒雨試1700米谷閘一放而回，佳態盡顯。

今晚排5檔跑第六場1800米，騎師仍是巴度，在天雨場地上隨時由頭帶到尾。

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