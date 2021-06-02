周三（2日）谷草賽事用A跑道，馬會目前掛好地牌，度地儀指數為2.71，頭場開跑時間為傍晚6時45分。

如天氣情況許可下，將按計劃在第五場後進行壓地。

睇番最近5月5日同一移欄九場賽事，大利內叠前置馬。

一至三檔馬包辦七W，而且有八匹頭馬均守前四位入直路建功，如「富存英雄」、「魅力星光」及「運利多」均擺前帶到，故此具前速之中內檔馬須秤先。

今戰列陣馬中，頭場「勁飛聖」是全場唯一贏過谷草A欄之參戰馬，抽埋黃金一檔起步，必定會把握機會贏馬。

尾場「勁駒」上仗正是於谷A欄贏馬，等番同一移欄再跑，有運抽得四檔起步，可望再下一城。

天文台預計今天會有驟雨，因此一眾擅於應付變化地的「游水馬」或因此而得益。

4月28日谷草夜馬的賽事中段開始下雨，當日四匹頭馬「喜駿之星」、「威威高星」、「齊齊友福」及「喜蓮慧星」均列陣今次夜馬，屆時需高度留神。

另外，第一場「勁飛聖」及第六場「恆駿寶駒」均有受天雨影響的場地有贏馬紀錄，同樣不宜忽視。

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