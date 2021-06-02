潘頓雖然衛冕騎師冠軍不易成功，但他在陣上仍然盡力爭勝，今夜（2日）在谷中憑第二場「威妙星」大熱贏馬後，個人自4月28日起已連贏11期賽事無斷纜。

第二場四班1000米，「威妙星」臨場越賣越熱，結果在潘頓胯下順利埋欄領放，最終一放迄終，替這匹四歲馬敲響服役勝鼓。

容天鵬馬房頭兩場參賽馬「勁飛聖」及「威妙星」均幸運地抽得第一檔，結果兩駒分獲季及冠軍。

容天鵬說：「『威妙星』今場幸運地抽得黃金1檔，幫助很大，慳力貼欄走。」

「加上今晚跑道形勢利放頭，讓牠成功施展主動前置的最佳跑法，順利取勝。」

「此馬跑沙田和跑馬地亦合適，由於牠的情緒容易緊張，故可能會被運往從化，然後再回港，跑多一場才歇暑。」

第二場單Win及組合獨贏A1分別派22及17元，二重彩派1,050元。

第二至四名順序為「勇創派對」、「開心好友」及「快樂歡騰」。

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