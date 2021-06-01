馬季已踏入季尾階段，一眾舊馬已跑得七七八八，因此質新馬有體力優勢而且潛力未見底，就可成為重心對象。

這晚（2日）谷草第二場四班1000米，容廐「威妙星」搏極得個近字，上場本來好大機會開齋，又遇到上突然神勇的「無限商機」，追足大半條直路都只追入Q，但已雙雙拋離對手，證明居四班絕對有優勢。

今次再出重配潘頓，更抽得好檔位（1檔），而且埋門試谷閘贏得輕鬆，看來今場有望贏馬。

至於「威妙星」的最大對手，或可能是文廐初出馬「怪獸奇兵」。

此駒父系「穩如磐石」乃早熟血統，賽前密密拍跳打磨，而且最近試閘全程外疊兜大彎，末段輕輕俾提示即湧近，有備而來可成為「威妙星」開齋最大阻力。

而列陣第四場四班1650米的高廐「真感」，同樣有望在今場取得服役生涯首場勝仗。

這匹馬明顯以後上跑法較佳，上賽卻放頭落敗可以把敗績抹去。

事實上，此駒前仗後追第三，頭二馬「勁力十足」、「超好日子」、第六名「電訊火箭」及第九名「合夥雄心」再出都有頭馬，還有第七名「功夫茶」再出入Q後接着補中，以這場水準增程有權橫掃。

東廐「夢幻戰士」季內長期大勇，已連續四場獲亞季軍各二，而且所負距離極短，表現極準。

此駒與田泰安特別合拍，而且不怕負重磅，今仗要再上名絕對不難。

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