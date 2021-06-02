華將潘明輝策騎冷門馬時有佳作，正如剛周日（5月30日）就有座騎「安承」（文廐）爆58倍大冷Win，贏田草2000米。

三日後的今晚（2日）跑谷中夜馬，潘明輝繼續炮製冷品，由他所策騎之賀廐馬「紅磚勇士」，以21倍獨贏勝出第三場第四班1200米。

五歲馬「紅磚勇士」自季初兩仗在莫雷拉胯下搏失只跑第二，今年2月中久休復出亦曾在潘明輝胯下建功，之後人馬繼續合作，至今晚再度於同程報捷。

「紅磚勇士」今仗留前鬥後，所交出的強烈後勁更勝同場大熱門「鼓浪順風」（姚廐），最終以1.25馬位力壓後駒掄元。

賀賢賽後說：「『紅磚勇士』曾經在谷草1200米建功，場地及路程均合發揮。」

「上仗跑1400米，步速時快時慢，該場步速不合牠的節奏，因此跑不出水準。」

「今場的步速形勢十分有利，前段步速很快，對這匹後上馬有利，跑得舒服。」

「此馬跑1200米至1600米均合適，季內仍一定會再上陣。」

「如果上從化，回港會跑1200米，如果留港，下次會跑1400米或一哩。」

第三場單Win及組合獨贏A3分別派211.5元及31元，二重彩派858元。

跑獲第三、四名馬匹分別是「喜駿之星」及「怪獸厨神」。

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