姚本輝馬房「有視力」自季內增程跑1800米得殿軍後，連續三場跑長途賽俱跑入位，證明此五歲南半球自購馬搵啱出路，隨時可勝。

「有視力」上仗（總場次625）跑同班2200米得第二名，冠軍「大有心得」再出換人仍取得連捷，季軍「牛精輝煌」及殿軍「樂盈盈」翌仗分別再跑第三名及提升名次入Q，證明「有視力」負於「大有心得」短頭位表現貨真價實。

是晚（2日）「有視力」出戰谷草第六場四班1800米，預期同場唔多快馬鬥燒，只要鞍上人巴度發揮正常，今次大有可能贏馬補中。

大衛希斯馬房自購馬「肥仔叻叻」剛周日（5月30日）在港初出即輕勝二班賽，表現一鳴驚人。

同主馬「肥仔威威」自前仗由希斯接手後兩仗均只跑第五，表現麻麻。

然而回看上仗跑同班同程對手，亞軍「行雲流水」其後兩仗皆入Q，季軍「電訊巴打」及殿軍「星運明爵」再出三戰兩捷，證明該場「肥仔威威」負頭馬兩個多馬位，演出很有水準。

今仗有「童話」、「高友之星」及「友港友笑」等前領馬列陣，步速肯定唔會慢，只要「肥仔威威」跑回上仗水準，大有機會後上打破轉廐悶局。

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