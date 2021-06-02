馬會前主席葉錫安養馬多年，在任時將馬會搞得有聲有色，對賽馬貢獻唔少。

近年佢主要養團體馬，實行與一班好友享受賽馬樂趣，拉頭馬時人多都開心啲。

今期（2日）谷中夜賽，佢有份嘅團體馬第六場「彩虹之光」（韋廐）、第九場「冠寶駒」（苗廐）都係實力馬，話唔定佢可一晚連拉兩次頭馬。

近日沙田馬場晨課出現過雨後彩虹，谷草夜馬就難見到真彩虹，不過由韋達訓練嘅「彩虹之光」隨時喺馬場展繽紛。

呢匹四歲馬近三仗谷草1650米都後上追唔切，其中兩度得亞軍，既然成日追剩幾步，今期唔吼同晚四班一哩，安排增程跑1800米應啱波路。

「彩虹之光」由田泰安換上潘頓接手，韋、潘二人今季合作唔多，但入Q率高達50%，可見佢哋有交易實砌。

至於葉錫安與苗禮德合作多年非常愉快，今季「冠寶駒」贏過三場谷草1650米都係四班賽，近兩仗升上第三班都跑得近。

尤其上場只以0.75馬位不敵「歡欣福星」（呂廐）跑第四，可見「冠寶駒」喺第三班仲有揸拿。

今次「冠寶駒」賽前工夫無鬆懈，試埋課泥地閘先跑，實行谷行料爭取季內第四捷。

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