在剛周日（5月30日）沙田日賽勝出「萬市之光」及「合夥雄心」的蘇偉賢馬房，將旺勢帶到今晚（2日）谷草賽馬日。

外號表情王的他，於第七場三T尾關第三班1200米，隔紗再贏「好好彩彩」一次。

六歲馬「好好彩彩」前仗已在梁家俊胯下勝出同程賽事，今仗人馬照辦煮碗，全程採取主動跑法佔得先機。

跑到最後直路擺脫灰馬「平海歡星」糾纏，從而爆半冷取得季內第二捷兼服役第三捷。

蘇偉賢亦憑「好好彩彩」之勝，相隔個半月再贏谷戰。

蘇偉賢賽後說：「『好好彩彩』今場獲勝，足證馬兒跑三班賽也可以應付。」

「此馬以往曾兩次受脹筋問題困擾，我非常感謝馬主願意給予耐性，馬主自我開倉首季已經支持我，我心存感激。」

「賽前我與梁家俊商量，我們決定為馬兒除去眼罩，畢竟此馬現在年紀大了，沒有以往般搶口。」

「結果證明我們的決定正確，牠除去眼罩後走勢暢順。」

「至於季內餘下時間會否再上陣，我仍需與馬主商量才有決定。」

「我自己傾向給予馬兒一個假期，皆因牠今季表現已經很好。」

第七場單Win及組合獨贏A3分別派94.5元及31元，二重彩派579元。

跑獲第二至四名馬匹依次為「高明駿將」、「加州凱歌」與「戰熊三千」。

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