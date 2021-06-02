今期（2日）谷草夜馬在A跑道角逐，上次用同一移欄是5月5日，當晚見習生周俊樂做為騎師王，胯下「天火同人」、「運利多」（韋廐）及「勁駒」（賀廐）連中三元，出道以來累積46場頭馬，升格轉為受讓五磅。

周俊樂事隔一個月重臨谷草A欄福地，全晚共策六匹馬上陣，第二場「友誼至佳」、第三場「各取所需」（韋廐）和第八場「嘉應精英」（容廐）皆具惡氣，有望大開殺戒。

第二場四班1000米，「友誼至佳」上仗初戴眼罩跑田草1000米得第五，表現漸入佳境，改爭谷草可賺級數。

第三場四班1200米，「各取所需」上仗跑同程得第三，復課狀態有進無退，值得關注。

第八場三班1200米，「嘉應精英」上仗喘鳴復發才輸，小休後健康已撚番好，改配周俊樂減磅好跑，有機會拼勝。

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